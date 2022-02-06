Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti

Yukatel Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol birden atarken lig tarihinde ilk kez Hatayspor'u sahasında mağlup etti.

Yukatel Kayserispor, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol birden atarken lig tarihinde ilk kez Hatayspor'u sahasında mağlup etti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 24 maçta 9. galibiyetini sahasında aldı. Sarı kırmızılılar, Hatayspor'u 4-3'lük sonuçla geçerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Kayserispor, bu netice ile ligde 34 puana ulaşırken, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında rakip filelere 3'er gol bırakan Kayserispor, Hatayspor maçında ise rakip filelere 4 gol bıraktı.

Kayserispor lig tarihinde Hatayspor ile oynadığı 4 maçta ilk kez iç saha galibiyeti elde etti. Geçen sezon sahasında oynadığı maçı kaybeden Kayserispor, ligin ilk yarısında da Hatay'da mağlup olmuştu. - KAYSERİ

Kayserispor ilk kez Hatayspor'u mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title