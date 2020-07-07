Kayserispor ilk kez 3 gol attı Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı maçlarda ilk kez 3 gol buldu.

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon oynadığı maçlarda ilk kez 3 gol buldu.

Süper Lig'in 30.haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşan ve müsabakayı 3-1 kazanan sarı kırmızılılar, bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol attı. Geride kalan 30 haftada 8 maçta 2'şer gol atan Hes Kablo Kayserispor, ilk kez bir maçta 3 gol attı.

Kayserispor, Hasan Hüseyin (2) ve Artem Kravets'in golleri ile Beşiktaş ağlarını 3 kez havalandırarak galibiyet aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA