Kayserispor ilk kez 16. sırada
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Kayserispor ilk kez 16. sırada

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez puan tablosunda 16. sıraya yükseldi.

Kayserispor ilk kez 16. sırada
30.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:54

Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ilk kez puan tablosunda 16. sıraya yükseldi.

Süper Lig'de bu sezon oldukça sıkıntılı günler geçiren Hes Kablo Kayserispor, üst üste aldığı 2 galibiyet sonrasında puan tablosunda üst sıralara çıkmaya başladı. Sarı kırmızılılar, uzun süre yeraldığı 18. sıradan kurtularak 16. sıraya yükseldi ve kümede kalma umutlarını artırdı. Ligin ilk 4 haftası sonrasında 15.sırada yer alan, sonraki haftalarda sürekli olarak 17 ile 18. sıralardan kurtulamayan Hes Kablo Kayserispor, geride kalan 29 haftanın 20'sinde son sırada bulundu. 5 kez 17. sırada yer bulan sarı kırmızılılar, 29 hafta sonrasında topladığı 28 puanla 16. sıraya yükseldi.

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Sivasspor'u mağlup ederek bu sezon ikinci kez deplasmanda galip gelirken, ilk kez de üst üste iki maç kazanmış oldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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