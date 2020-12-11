Kayserispor ile Trabzonspor 47.randevuda
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Kayserispor ile Trabzonspor 47.randevuda

11.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:26
Kayserispor ile Trabzonspor 47.randevuda

Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor 47.kez karşı karşıya gelecek.

Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor 47.kez karşı karşıya gelecek.

Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde 47.kez 3 puan mücadelesi verecek. bugüne kadar oynanan 46 maçta Kayserispor 7 kez, Trabzonspor ise 29 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. İki takım arasında oynanan 46 maçta 135 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 47 gol attı. Trabzonspor ise 88 gol attı. Hes Kablo Kayserispor ile Trabzonspor, Kayseri'de 23 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 6 kez kazanırken Trabzonspor ise 11 kez kazandı. 6 maç da berabere bitti. Kayseri'deki 23 maçta 51 gol atıldı. Hes Kablo Kayserispor 22 kez, Trabzonspor ise 29 kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanan maçlar arasında en dikkat çekici olan 1997/1998 sezonunda Kayseri'de oynanan ve 11 golün atıldığı maçtı. Bu müsabakayı konuk ekip 5-6'lık sonuçla kazanmıştı. O sezon Kayserispor, Süper Lig'e veda etmişti. İki takım arasında 2019/2020 sezonunun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakada 8 gol atılmış ev sahibi ekip 6-2 kazanan taraf olmuştu. 1994/1995 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta da 7 gol atılmıştı ve Bordo Mavililer 5-2 kazanmıştı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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