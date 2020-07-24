HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Kayserispor ile Trabzonspor 46. randevuda

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 46. kez karşılaşacak.

Kayserispor ile Trabzonspor 46. randevuda
24.07.2020 11:48 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:52

Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 46. kez karşılaşacak. Söz konusu müsabakalarda bordo-mavililerin 28-7 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Kadir Has Stadyumu'nda yarın saat 21.00'de oynanacak olan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran, Tarık Ongun yapacak. Bordo-mavililerde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra takımın başında sahaya Yardımcı Antrenör Eddie Newton çıkacak.

Şampiyonlar Ligi için son maç

Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluktan olan Trabzonspor'da bitime bir hafta kala ikincilik koltuğu da tehlikede. Yaşanan puan kayıpları sonrası morallerin bozulduğu bordo-mavililerin üçüncü DG Sivasspor ile arasındaki puan farkı 2'ye indi. Ligin 34'üncü haftasında Sivasspor Göztepe'yi yener, Trabzonspor ise Kayserispor deplasmanında kaybederse, bordo-mavililer ikincilik koltuğundan da olacak. Bu ihtimalin önüne geçmek isteyen bordo-mavililer, Kayseri deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

46. randevu

Kayserispor ile Trabzonspor Süper Lig tarihinde 45 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer, 28 kez kazanırken, sarı-kırmızılılar da 7 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. 10 maç ise berabere bitti. Trabzonspor 86 gol atarken, Kayserispor ise 46 kez gol sevinci yaşadı. Sezonun ilk yarısında maçı bordo-mavililer 6-2 kazanmıştı.

Kayseri'de de Trabzonspor üstü

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 22 maçta da Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililerin 10 galibiyeti bulunurken ev sahibinin ise 6 galibiyeti bulunuyor. 6 maçta ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililer attığı 27 gole karşılık kalesinde 21 gol gördü.

En son galibiyeti 7 yıl önce

Trabzonspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kazanamayan Kayserispor bu maçlarda 1 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip rakibine karşı son iç saha galibiyetini 2012-2013 sezonunda Robert Prosinecki yönetiminde 2-1'lık skor ile elde etmişti.

Newton'un ilk sınavı

Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Yardımcı Antrenör Eddie Newton da bu maçla birlikte ilk sınavını verecek. Newton'un Kayserispor mücadelesi öncesi yapılan son antrenmanda yedek ağırlıklı bir kadro denediği, bazı değişiklikler yapacağı öğrenildi. 29 Temmuz'da Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını da düşünen bordo-mavililer ligi ikinci bitirme noktasında Kayserispor ile oynayacak olan müsabakaya büyük önem veriyor. Bu karşılaşmada ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması beklenen Newton'un performansı da merak ediliyor.

Muhtemel ilk 11

Bordo-mavililerin Kayserispor karşılaşmasına Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Abdurrahim, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Guilherme, Ekuban ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım Magazin
Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi? Magazin
İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini Merve Çağıran yüzünden mi bitirdi?
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor Ekonomi
Gül yağının saklandığı kumkumayı üreten bir tek o kaldı! Burdurlu usta mesleğini yaşatmaya çalışıyor
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak Ekonomi
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı Güncel
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ayasofya Camii'ndeki tarihi günde sosyal mesafeye uyulmaması üzerine Bakan Koca uyarı yaptı
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Özel bakım merkezinde, hasta bakıcılar yatalak hastaya tazyikli suyla işkence ederek öldürdü
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
Son Dakika: Ayasofya Camii'nde kılınacak cuma namazı için belirlenen alanlar doldu, girişler durduruldu
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye genelinde yapılan rastgele koronavirüs testinde 1000 kişiden 2,5'inde pozitif çıktı
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Son Dakika: Altın rekora doymuyor! 418 lirayla tarihi zirvesini gördü
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Talihsiz kadını duvara dayayıp cinsel saldırıya kalkışan sapık yakalandı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını 'Gülpin' koyacaktı
Pınar Gültekin'in yakın arkadaşı anlattı: En büyük hayali kız çocuğu sahibi olmaktı, adını "Gülpin" koyacaktı
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Türkiye'ye gelen İranlı iki girişimci plastik çöpleri motorine dönüştüren makine üretti
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
CHP'li Muharrem İnce, Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için yola çıktı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
Ayasofya'da Cuma namazı kılınırken Yunanistan kiliselerinde matem çanları çalacak
TFF'nin verdiği maske ve sosyal mesafe cezası toplam 1 milyon 768 bin 700 TL'yi buldu
TFF'nin verdiği maske ve sosyal mesafe cezası toplam 1 milyon 768 bin 700 TL'yi buldu
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor
Kuyumculuk sektörünün vazgeçilmez bileziği Adana burmasının 2 bin 400 yıldır modası geçmiyor
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Digitürk, yayın hakkı için TFF'ye iki şart sundu: Süper Lig'in isim hakkını satalım ve 1. Lig'i TRT'ye verelim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mensur Işık Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Hande Erçel Selçuk Yöntem Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Koray Gençerler
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kayserispor ile Trabzonspor 46. randevuda - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 11:55:58. #1.14#
title