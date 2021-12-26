Kayserispor ile Sivasspor 29. randevuda

SİVAS (İHA) - DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda mücadele edeceği Y. Kayserispor ile ligde 29. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinin son haftasında Sivasspor, yarın saat 20.00'da sahasında Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. İki ekip yarın oynanacak olan maçla birlikte 29. kez rakip olacak. Geride kalan 28 karşılaşmanın 9'undan Sivasspor, 9'undan Kayserispor galip ayrılırken, 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 81 kez gol sevinci yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, rakip fileleri 37 kez havalandırırken kalesinde ise 44 gol gördü.

Takımlar arasındaki maçlarda en farklı skora, Sivasspor'u 2005-2006 sezonunda deplasmanda 5-0 yenen Kayserispor imza attı. Kayseri ekibinin galip geldiği maçlarda farklı skorlar dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Yiğidolar'ı 2009-2010'da 4-2, 2010-2011'de 4-1 ve 2011-2012'de 6-2 mağlup etti.

Sivasspor ile Kayserispor en son geçen sezonun ikinci devresinde Sivas'ta karşılaşmış, maç kırmızı-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan 28 maçın skorları şöyle:

2005-2006 sezonu

Kayserispor-Sivasspor: 2-2

Sivasspor-Kayserispor: 0-5

2006-2007 sezonu

Kayserispor-Sivasspor: 1-1

Sivasspor-Kayserispor: 3-2

2007-2008 sezonu

Sivasspor-Kayserispor: 1-0

Kayserispor-Sivasspor: 0-1

2008-2009 sezonu

Sivasspor-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Sivasspor: 0-0

2009-2010 sezonu

Sivasspor-Kayserispor: 2-4

Kayserispor-Sivasspor: 2-2

2010-2011 sezonu

Kayserispor-Sivasspor: 4-1

Sivasspor-Kayserispor: 1-0

2011-2012 sezonu

Kayserispor-Sivasspor: 6-2

Sivasspor-Kayserispor: 1-1

2012-2013 sezonu

Sivasspor-Kayserispor: 4-2

Kayserispor-Sivasspor: 1-1

2013-2014 sezonu

Kayserispor-Sivasspor: 1-0

Sivasspor-Kayserispor: 3-0

2015-2016 Sezonu

Sivasspor-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Sivasspor: 1-1

2017-2018 Sezonu

Sivasspor-Kayserispor: 0-2

Kayserispor-Sivasspor: 1-1

2018-2019 Sezonu

Kayserispor-Sivasspor: 2-0

Sivasspor-Kayserispor: 1-3

2019-2020 Sezonu

Kayserispor-Sivasspor: 1-4

Sivasspor-Kayserispor: 0-2

2020-2021 Sezonu

Kayserispor-Sivasspor: 1-3

Sivasspor-Kayserispor: 2-0 - SİVAS