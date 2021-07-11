Kayserispor ile Samsunspor hazırlık maçı yapacak

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren 1'inci Lig takımı Yılport Samsunspor ile 17 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de hazırlık maçı yapacak.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, sezon hazırlıklarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren 1'inci Lig takımı Yılport Samsunspor ile 17 Temmuz Cumartesi günü saat 17.00'de hazırlık maçı yapacak.

Hes Kablo Kayserispor ve Yılport Samsunspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki kulüp hazırlık döneminde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaşacak. 17 Temmuz Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan