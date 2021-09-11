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Kayserispor ile Kasımpaşa 23.randevuda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor ile Kasımpaşa 23.randevuda

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 23. kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 23. kez karşılaşacak.

Süper Lig 2021-2022 sezonunun 4.haftasında Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa karşılaşacak. Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 23. kez karşılaşacak. Bugüne kadar oynanan 22 Süper Lig maçında 11 kez Yukatel Kayserispor 4 kez de Kasımpaşa kazandı. 7 maç da berabere bitti. Kayserispor 31 kez, Kasımpaşa ise 26 kez fileleri havalandırdı. Geçen sezon hem Kayseri'de hem de İstanbul'da oynanan karşılaşmaları Yukatel Kayserispor 1-0'lık sonuçlarla kazanmıştı.

Yukatel Kayserispor ile Kasımpaşa arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2020/2021 Kasımpaşa-Kayserispor 0-1

2020/2021 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2019/2020 Kasımpaşa-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Kasımpaşa 1-1

2018/2019 Kayserispor-Kasımpaşa 2-1

2018/2019 Kasımpaşa-Kayserispor 0-3

2017/2018 Kayserispor-Kasımpaşa 3-2

2017/2018 Kasımpaşa-Kayserispor 1-1

2016/2017 Kayserispor-Kasımpaşa 2-2

2016/2017 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2015/2016 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2015/2016 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2013/2014 Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

2012/2013 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2012/2013 Kayserispor-Kasımpaşa 1-0

2010/2011 Kayserispor-Kasımpaşa 1-3

2010/2011 Kasımpaşa-Kayserispor 1-2

2009/2010 Kasımpaşa-Kayserispor 2-2

2009/2010 Kayserispor-Kasımpaşa 0-0

2007/2008 Kasımpaşa-Kayserispor 0-2

2007/2008 Kayserispor-Kasımpaşa 2-0 - KAYSERİ

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Haber: Kayserispor ile Kasımpaşa 23.randevuda - Haberler Spor
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