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Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor ile Hatayspor 4. kez karşılaşıyor

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

KAYSERİ (İHA) - Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde dördüncü kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor, Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri Kadir Has Stadında karşılaşacak. İki ekip Süper Lig tarihinde daha önce 3 kez karşılaştı. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan karşılaşmayı Hatayspor 2-1'lık sonuçla kazanmıştı. Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan maçlarda 8 gol atıldı.

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan 3 maçta alınan sonuçlar ise şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

Yarı Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Hatayspor, Kayseri, Spor, Haber

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