Kayserispor ile Göztepe 15.kez karşılaşacak

KAYSERİ (İHA) - Süper Lig'in 13.haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe karşılaşacak. İki ekip 15.kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Yukatel Kayserispor ile Göztepe, bugüne kadar Süper Lig'de 14 defa karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 4 kez, Göztepe 4 kez kazanırken 6 maç da berabere bitti. Kayseri'deki maçlarda Kayserispor, İzmir'deki maçlarda Göztepe'nin üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon hem İzmir'de hem de Kayseri'de oynanan maçlar 1-1 tamamlanmıştı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 13 maçta 28 gol atıldı. Kayserispor bu maçlarda 12 gol atarken Göztepe ise 16 gol attı. İki takım arasındaki en gollü maç 1979-1980 sezonunda oynandı. Kayseri'deki maçta 5 gol atılmış ve Kayserispor o maçı 3-2 kazanmıştı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

1973/1974 Kayserispor-Göztepe 0-0

1973/1974 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Göztepe-Kayserispor 1-0

1974/1975 Kayserispor-Göztepe 1-1

1979/1980 Göztepe-Kayserispor 1-1

1979/1980 Kayserispor-Göztepe 3-2

2017/2018 Kayserispor-Göztepe 1-0

2017/2018 Göztepe-Kayserispor 1-1

2018/2019 Göztepe-Kayserispor 2-0

2018/2019 Kayserispor-Göztepe 2-1

2019/2020 Göztepe-Kayserispor 4-0

2019/2020 Kayserispor-Göztepe 1-0

2020/2021 Göztepe-Kayserispor 1-1

2020-2021 Kayserispor-Göztepe 1-1 - KAYSERİ

??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB



??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

?19.00



?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır? — Haberler (@Haberler) November 20, 2021

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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