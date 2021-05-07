Kayserispor ile Gaziantep 4. randevuda
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Kayserispor ile Gaziantep 4. randevuda

Kayserispor ile Gaziantep 4. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor ile Gaziantep FK dördüncü kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Kayserispor ile Gaziantep FK dördüncü kez birbirine üstünlük kurmak için mücadele verecek.

Süper Lig'in 40. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. Oynanan bu maçlarda 1 kez beraberlik olurken 2 kez de Gaziantep FK kazanan taraf oldu. Kayserispor'un rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor. Bu müsabakalarda Kayserispor 2 kez gol sevinci yaşarken, Gaziantep FK 6 gol kaydetti. Ligin ilk yarısındaki maçı oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 2-1 kazanmıştı.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2019-2020 Kayserispor-Gaziantep FK 1-1

2019-2020 Gaziantep FK-Kayserispor 3-0

2020-2021 Gaziantep FK-Kayserispor 2-1 - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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