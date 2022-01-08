Kayserispor ile Altay 10. randevuda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayserispor ile Altay 10. randevuda

Kayserispor ile Altay 10. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor ile Altay, Süper Lig'de 10.kez karşılaşacak.

Yukatel Kayserispor ile Altay, Süper Lig'de 10.kez karşılaşacak.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile Altay karşılaşacak. Kadir Has Stadı'ndaki müsabakada iki ekip. birbirine 10.kez birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak. Bugüne kadar oynanan 9 maçta 5 kez Altay kazanırken 4 maç da berabere bitti. Yukatel Kayserispor'un Altay'a karşı Süper Lig maçlarında galibiyeti bulunmuyor.

Yukatel Kayserispor ile Altay arasında oynanan Süper Lig maçları ve sonuçları şöyle:

1973/1974 Altay-Kayserispor 0-0

1973/1974 Kayserispor-Altay 0-0

1974/1975 Kayserispor-Altay 1-1

1974/1975 Altay-Kayserispor 2-0

1979/1980 Kayserispor-Altay 0-0

1979/1980 Altay-Kayserispor 2-0

1985/1986 Kayserispor-Altay 0-1

1985/1986 Altay-Kayserispor 2-1

2021/2022 Altay-Kayserispor 3-0 - KAYSERİ

Soğuk duş! Galatasaray-Giresunspor maçında nefis golle perde açıldı

Soğuk duş! Galatasaray-Giresunspor maçında nefis golle perde açıldı

 Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Ya sen istifa et, ya da ben görevi bırakayım

 Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilki yaşattı

Süper Lig'de derbi tadında maç! Erol Bulut, eski dostu Volkan Demirel'e ilki yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title