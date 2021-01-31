Kayserispor, Hollandalı golcü Kevin Luckassen'i transfer etti
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Kayserispor, Hollandalı golcü Kevin Luckassen'i transfer etti

31.01.2021 22:31 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:34
Kayserispor, Hollandalı golcü Kevin Luckassen'i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'da forma giyen Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Romanya 1. Lig takımlarından Viitorul Constanta'da forma giyen Kevin Luckassen'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Hollandalı santrfor ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın hem Kevin Luckassen'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Luckassen, bu sezon takımıyla çıktığı 18 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün transfer görüşmelerine devam ettiği Arjantinli stoper Nehuen Mario Paz da kente geldi. 27 yaşındaki oyuncunun kendisini Kayserisporlu yapacak imzayı atması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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