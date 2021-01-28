Kayserispor, Hırvat futbolcu Karlo Muhar'ı transfer etti
28.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:00
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Polonya'nın Lech Poznan takımından Hırvat futbolcu Karlo Muhar'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Polonya'nın Lech Poznan takımından Hırvat futbolcu Karlo Muhar'ı kadrosuna kattı.
Kayserispor yetkililerinden alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
Lisans işlemleri tamamlanan Muhar'ın hafta sonu oynanacak Kasımpaşa maçı kadrosunda yer alması bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin