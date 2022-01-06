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Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiraladı

Kayserispor, Hellas Verona'dan Mert Çetin'i kiraladı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Yukatel Kayserispor, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mert Çetin'in kiralık olarak transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaştıklarını söyledi.

Gözbaşı, transferin takıma ve taraftara hayırlı olması temennisinde bulundu.

AA / Ramazan Kaya - Spor Haberleri

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