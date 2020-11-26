Kayserispor - Hekimoğlu maçı ne zaman saat kaçta? Kayserispor - Hekimoğlu hangi kanalda? Kayserispor - Hekimoğlu maçı şifresiz canlı şifresiz mi
26.11.2020 10:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:53
ZTK'da futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Kayserispor - Hekimoğlu maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Kayserispor - Hekimoğlu maçı hangi kanalda? Kayserispor - Hekimoğlu maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Kayserispor - Hekimoğlu maçı ne zaman, saat kaçta?
Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük önem taşıyan maçta Kayserispor - Hekimoğlu Bld. ile karşı karşıya gelecek. Peki, Kayserispor - Hekimoğlu maçı ne zaman, saat kaçta? Kayserispor - Hekimoğlu maçı hangi kanalda, hakemi kim? Kayserispor - Hekimoğlu maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kayserispor - Hekimoğlu, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı 26 11 2020 oynanacak. Maçın başlama saati 17:00
KAYSERİSPOR - HEKİMOĞLU MAÇI HANGİ KANALDA?
Kayserispor - Hekimoğlu maçı A Spor, kanalından yayınlanacak.