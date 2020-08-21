Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
21.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:11
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma, istasyon, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA