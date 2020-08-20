Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
20.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:15
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma hareketlerinin ardından güce dayalı çalışma yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA