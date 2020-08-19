Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
19.08.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:05
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma, istasyon, pas ve koşu çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA