Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
15.08.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.08.2020 13:56
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA