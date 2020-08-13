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Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
13.08.2020 19:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:19

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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