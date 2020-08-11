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Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
11.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:20

Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, kulüp tesislerindeki antrenman teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.

İdmanda ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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