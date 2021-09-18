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Kayserispor, Hatayspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor, Hatayspor maçına hazır

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5.haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5.haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Hatayspor maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde yaptığı son antrenman ile tamamlayan sarı-Kırmızılılar saat 17.00'de özel uçak ile Hatay'a gidecek.

Yarın Yeni Hatay Stadyum'unda oynanacak olan Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşma da Alper Ulusoy düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Hatayspor maçına hazır

Kayserispor, Hatayspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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