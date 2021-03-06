Kayserispor, Hatayspor maçına hazır
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, taktik çalışmalar yapıldı.
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor karşılaşması, yarın saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede, hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan