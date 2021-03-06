Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

06.03.2021 14:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:11
Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, yarın deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile Hes Kablo Kayserispor karşı karşıya gelecek. Hatay Antakya Stadyumunda Atakaş Hatayspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Uğur Kulaksız nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan Sarı-Kırmızılılar saat 15.00'da havayolu ile Hatay'a giderek kampa girecek. Sakatlıkları bulunan Denis Alibec, Anton Maglica ile Ömer Uzun, kadro dışı olan Manuel Fernandes, Wilfried Kanga, Harrison Manzala ile Muğdat Çelik maç kadrosunda olmayacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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