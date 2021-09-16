Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor
YUKATEL Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
YUKATEL Kayserispor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma, pas, taktik ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.