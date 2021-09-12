Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.
Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla süren antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.