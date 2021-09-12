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Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde kulüp tesislerindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon ve pas çalışmalarıyla süren antrenman yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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