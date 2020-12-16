Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı

16.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:08
Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, futbolcu Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, futbolcu Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı.

Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'le karşılıklı anlaşıldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

Tokgöz, Hasan Hüseyin Acar'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

İlgili Haberler

Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesi feshedildi
Kayserispor'da Hasan Hüseyin Acar'ın sözleşmesi feshedildi
İnegölspor Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı
İnegölspor Cüneyt Biçer ile yollarını ayırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Serdar Ortaç Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Tüm Haberler Çocuk Beşiktaş Galatasaray Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayserispor, Hasan Hüseyin Acar ile yollarını ayırdı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 20:10:34. #1.14#
title