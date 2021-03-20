Kayserispor, Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına vardı

Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varıldı.

Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoşgeldin Hamza Hamzaoğlu! Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Sayın Hamza Hamzaoğlu'na ve kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan