Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, günü çift idmanla tamamladı.

SÜPER Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, günü çift idmanla tamamladı.

Lige verilen milli maç arasında 3 gün izin yapan ve daha sonra kulüp tesisinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor. Sabah idmanında fitness salonunda güçlendirme yapan Kayseri ekibi akşam idmanında düz koşu, kondisyon, pas-şut çalışması gerçekleştirdi.Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Milli takım kampında sakatlanan İsviçreli futbolcu Mario Gavranoviç salonda çalışırken, Hosseini, Uzodimma ve Mensah takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan