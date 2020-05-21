Kayserispor güç depoluyor SÜPER Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

SÜPER Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

11 Mayıs'tan itibaren çalışmalarına tesislerde devam eden Hes Kablo Kayserisporlu futbolcular, günü çift idmanla geçiriyor. Karpuzatan Tesisleri'nde bu sabah teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular gruplar halinde geldi. Kondisyon ve fitness çalışması yapan Kayserisporlu futbolcular akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak.

Kaynak: DHA