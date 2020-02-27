: Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

27.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:51

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA

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