Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

26.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:52

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 2 Mart Pazartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yaptı.



İstasyon ve top kapma çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Kaynak: AA