Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
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Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor
Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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