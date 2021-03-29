Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Spor
Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
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Süper Lig'in 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma, açma-germe hareketleriyle başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil