Kayserispor-Göztepe maçının ardından
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Kayserispor-Göztepe maçının ardından

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor
Kayserispor-Göztepe maçının ardından

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in kalan maçlarında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

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Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, Süper Lig'in kalan maçlarında mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Ligin 32. hafta mücadelesinde Hes Kablo Kayserispor'un Göztepe'yle 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklama yapan Tokgöz, müsabakanın ilk yarısında güzel bir oyun sergilediklerini, ikinci yarıda beklemedikleri bir anda kalelerinde gol gördüklerini aktardı.

Kazanmaları gereken maçın berabere bittiğini anlatan Tokgöz, "Hak ettiğimiz bir maçtı ama maalesef berabere bitti. Kalan maçlarımız biraz sancılı olacak belki. Yer yer kötü günler göreceğiz ama bu ligde kalacağız. Herkesin tereddütleri olduğunu biliyoruz. Sonunda Kayserispor ligde mücadelesine devam edecek. Kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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