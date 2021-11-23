Kayserispor-Göztepe maçını 3 bin 560 taraftar izledi

Yukatel Kayserispor ile Göztepe arasında oynanan Süper Lig maçını 3 bin 560 taraftar izledi.

Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor ile Göztepe Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikada 2 golün atıldığı müsabakaya 3 bin 560 biletli taraftar şahitlik etti. Yukatel Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına büyük destek verdi.

Sarı-kırmızılı takımın iç sahada oynadığı en fazla seyircinin izlediği karşılaşma 6. haftada oynadığı Galatasaray müsabakası oldu. Doksan dakika sonunda Yukatel Kayserispor taraftarı kaybedilen 2 puanın üzüntüsünü yaşadı. - KAYSERİ

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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