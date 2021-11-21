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Kayserispor, Göztepe maçına hazır

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Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 13. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligin 13. haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde bugün akşam yaptığı son antrenman ile tamamlayarak tesislerde maç saatini beklemeye başladı.

Geride kalan 12 hafta sonunda 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Kayserispor, toplam 15 puan topladı. Yarın Kayseri'de oynanacak olan Yukatel Kayserispor ile Göztepe maçı saat 20.00'da başlayacak ve karşılaşma da Zorbay Küçük düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Kayserispor, Göztepe maçına hazır

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