Kayserispor, Göztepe maçına hazır
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Kayserispor, Göztepe maçına hazır

04.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 04.12.2020 15:16
Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor deplasmanda oynayacağı Göztepe A.Ş maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan puanla dönme arzusunda.

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı. Deplasmandan puan veya puanlarla dönmek isteyen sarı- kırmızılılar, son çalışmasını bugün gerçekleştirdi. Saat 15.30'da havayolu ile direk İzmir'e gidecek olan kafile, ardından konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarın İzmir Gürsel Aksel Stadyumunda oynanacak olan Göztepe A.Ş-Hes Kablo Kayserispor mücadelesi saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Göztepe maçına hazır
Kayserispor, Göztepe maçına hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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