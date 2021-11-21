Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

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AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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