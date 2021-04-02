Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligi'n 32 .haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 13.30'da Göztepe ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, tesislerde maç saatini beklemeye başladı. - KAYSERİ

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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