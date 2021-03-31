Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
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Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

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Hes Kablo Kayserispor, Cumartesi günü oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 32.haftasının açılış karşılaşmasında konuk edeceği Göztepe maçı hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor. Lige verilen milli arayı en iyi şekilde sürdüren Sarı-Kırmızılılar Göztepe maçıyla birlikte yeniden çıkış yakalamak istiyor. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da keyifler yerinde.

03 Nisan 2021 Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe A.Ş karşılaşması saat 13.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kayserispor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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