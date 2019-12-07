Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı

07.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:39

İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi öncesi, salona girmek isteyen taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı.



İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi gergin başladı. Sadece delegelerin girebildiği kongreye delegeler harici kimse alınmadı. Bu sırada kongrenin yapılacağı Kadir Has Spor Kompleksinde toplanan Kayserispor taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.



Polis ekipleri, müdahale ederek kongre merkezinden taraftarları uzaklaştırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA