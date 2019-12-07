Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı
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Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi öncesi, salona girmek isteyen taraftarlar ile polis arasında arbede çıktı.

07.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:39
Kayserispor Genel Kurulu öncesi arbede çıktı

kongresi öncesi, salona girmek isteyen taraftarlar ile arasında arbede çıktı.


İstikbal Mobilya Kayserispor kongresi gergin başladı. Sadece delegelerin girebildiği kongreye delegeler harici kimse alınmadı. Bu sırada kongrenin yapılacağı Kadir Has Kompleksinde toplanan Kayserispor taraftarları ile polis arasında arbede yaşandı.


Polis ekipleri, müdahale ederek kongre merkezinden taraftarları uzaklaştırdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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