Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
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Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Hes Kablo Kayserispor, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Kayserispor, Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti
20.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 20.06.2020 21:01

Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Hes Kablo Kayserispor, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Pedro Henrique'nin şutu auta gitti.

9. dakika sağ kanattan ceza sahasına giren Bogdan Stancu'nun vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

13. dakika sol kanattan ceza sahasına giren Brice Djedje'nin şutu dışarı çıktı.

23. dakika Gustavo'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.

35. dakika Yasir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Pedro Henrique, sert ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

45. dakika Bernard Mensah'ın ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakika kornerden gelen topu önünde bulan Hasan Hüseyin Acar'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

58. dakika Berat Ayberk Özdemir'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

61. dakika Ayite'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Silviu Lung'ta kaldı.

63. dakika Zargo Toure'nin ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top Yasir Subaşı'na çarparak kornere çıktı.

64. dakika köşe vuruşundan gelen ortada Bogdan Stancu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

89. dakika sağ kanattan ceza sahasına giren Cenk Şahin'in ortasını değerlendiren Artem Kravets, topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkardı. 2-0

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, Bahtiyar Birinci xx, Ramazan Keleş xx

Hes Kablo Kayserispor: Lung xxx, Diego Angelo xx, Yasir Subaşı xxx, Rienstra xx, Kvrzic xx (Mario Stum dk. 69 xx), Hasan Hüseyin xx (Aksel Aktaş dk. 79 x), Campanharo xx, Djedje xxx, Mensah xxx, Henrique xxx (Cenk Şahin dk. 83 ?), Mesanovic xx (Artem Kravets dk. 68 xx)

Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Mert Kula, Emre Taşdemir, Ziya Alkurt, Anthony

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gençlerbirliği: Bo Nordfelt x, Ahmet Oğuz x (Sefa Yılmaz dk. 58 x), Arda Kızıldağ x (İlker Karakaş dk. 76 x), Zargo Toure x, Fabricio Baiano x, Halil İbrahim Pehlivan xx, Candeias x, Berat Ayberk Özdemir x, Yasin Pehlivan x (Ayite dk. 46 xx), Giovanni Sio x (Rahmetullah dk. 89 ?), Bogdan Stancu x

Yedekler: Ertaç Özbir, Mats Seunt, Soner Dikmen, Sami Gökhan, Nicolas Polomat, Abdullah Şahindere

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Pedro Henrique (dk. 35), Artem Krevets (dk. 89) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Gustavo, Lung, Cenk Şahin, Kravets (Kayserispor), Sio, Baiano, Berat (Gençlerbirliği)

(İHA)

Kaynak: İHA

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