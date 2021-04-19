Kayserispor, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptı
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Kayserispor, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptı

Kayserispor, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptı
Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. 

Ligin 35'inci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan ve sahadan golsüz beraberlikle ayrılan Hes Kablo Kayserispor, yarın Gençlerbirliği ile sahasında karşılaşacak. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Futbolcuların çalışmalarını tamamladığı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.


Kayserispor, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptı
Kayserispor, Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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