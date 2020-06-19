Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çabukluk ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Taktiksel çalışmanın ardından sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sonlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kaynak: AA