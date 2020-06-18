Kayserispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Kayserispor, hafta sonunda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü tamamladı.Teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Pas ve şut çalışması gerçekleştirilen antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Kaynak: DHA