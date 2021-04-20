Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından
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Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından

Kayserispor-Gençlerbirliği maçının ardından
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin sonuna kadar pes etmeden devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği ile berabere kalan Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin sonuna kadar pes etmeden devam edeceklerini söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maçtan berabere ayrıldıklarını belirtti.

Zaman zaman iyi oynadıkları maçlardan istedikleri sonucu alamadıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, bunun için üzgün olduklarını aktardı.

Öne geçtikleri müsabakada skoru koruyamadıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, 2-1'lik skorun kendilerini daha da demoralize ettiğini yine de oyuncuların maçı bırakmadığını dile getirdi.

Maç sonunda bir puanla yetinmek zorunda kaldıklarını aktaran Hamzaoğlu "Eksiklerimizi tamamlamaya iyi yanlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar mücadele sürecek. Her takım zor. Ligin sonuna kadar pes etmeden devam edeceğiz." İfadelerini kullandı.

Hamzaoğlu, bir gazetecinin gelecek hafta karşılaşacakları Beşiktaş maçı ile ilgili ne düşündüğü sorusu üzerine "Beşiktaş bizim için dikkatli olmamız ve kontrollü olmamız gereken bir maç. Beşiktaş'ın analizini yapıp nasıl oynamamız, hangi oyuncularla oynamamız gerekiyorsa ona göre planımızı yapıp o maçtan da en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bizati: "Mücadeleye devam edeceğiz"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise müsabakanın ilk ve ikinci yarısının farklı oynandığını belirtti.

İlk yarıda rakiplerine az pozisyon verdiklerini vurgulayan Bizati, "İyi oynadık diye düşünüyorum. Gençler birliği olarak daha ileriye ve iyi oyunlar oynamak istiyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Altı maçlık bir süre var. Bu süreci iyi değerlendiren takımlar ligde kalacak. En azından gelecek yılın tohumlarını çok daha iyi ekecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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