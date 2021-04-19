Kayserispor, Gençlerbirliği maçına hazır
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Kayserispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Kayserispor, Gençlerbirliği maçına hazır
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 36. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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