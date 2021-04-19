Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
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Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligi'n 36 .haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00'da Gençlerbirliği ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Alt sıraları yakından ilgilen zorlu doksan dakikada kazanan takım büyük avantaj elde edecek. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - KAYSERİ

Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı
Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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