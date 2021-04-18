Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.
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Süper Lig'in 36. haftasında 20 Nisan Salı günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayıp yaklaşık 1,5 saat süren idman, top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil